Ленинск-кузнечанку пытался сжечь сожитель, но она смогла потушить огонь и обратиться к медикам

Конфликт между сожителями –мужчиной и женщиной 36-ти и 45-ти лет соответственно – произошел в городе Ленинск-Кузнецкий. В ходе ссоры мужчина ударил свою гражданскую супругу по голове несколько раз. После этого он решил сжечь женщину.

Мужчина отнес женщину в кладовку, вылил на нее горючую жидкость и поджег. Потерпевшая смогла добежать до ванной комнаты и затушить пламя. После этого она просила гражданского супруга позвонить медикам, чтобы те оказали ей помощь. Однако мужчина не соглашался, опасаясь правоохранителей, которым сообщат о произошедшем врачи.

Ленинск-кузнечанке удалось выбраться на улицу и остановить проезжавшую мимо карету скорой помощи. Женщину госпитализировали.

Как выяснили полицейские, подозреваемый был ранее судим. Сейчас ему придется ответить за нанесение тяжких телесных повреждений сожительнице. Ему грозит до 10 лет заключения.