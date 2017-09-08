Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Во многих кинотеатрах Кузбасса не покажут «Мати...

Во многих кинотеатрах Кузбасса не покажут «Матильду»

08 сентября 2017 в 19:21

В конце октября в прокат выходит скандальная картина режиссера Алексея Учителя «Матильда». В Кузбассе местная жительница обратилась в департамент культуры обладминистрации с просьбой запретить выход фильма в кинотеатрах Кемеровской области.

Начальник департамента ответила, что прокатное удостоверение фильму выдано, поэтому запретить трансляцию не только в нашем регионе, но и в любом другом нельзя.

Отмечается, однако, что в муниципальных кинозалах Кузбасса фильм транслировать не будут. В Кемерове фильм не выйдет на экраны «Космос-Премьер», а точно покажут этот фильм в кинотеатре «Аврора». Будет ли трансляция в остальных кинозалах города, пока не известно.


Читайте также

Content
В Новокузнецке по вине автоледи столкнулись пять автомобилей
Content
Кемеровчан приглашают на праздник и день открытых дверей в наркодиспансер
Content
Синоптики: бабье лето не за горами
Content podzh
Ленинск-кузнечанку пытался сжечь сожитель, но она смогла потушить огонь и обратиться к медикам

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?