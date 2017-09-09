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Отопление в Кузбассе включат в середине месяца

09 сентября 2017 в 14:57

В Кемеровской области, по прогнозам синоптиков, не ожидается долгого бабьего лета. Поэтому уже сейчас коммунальщики готовятся начать в регионе отопительный сезон.

Почти все территории области, кроме Новокузнецка и Топкинского района, готовы к началу отопительного сезона. В этих двух районах коммунальные службы исправляют возникшие проблемы.

В скором времени тепло поступит в социально значимые объекты региона – школы, детсады, детдома и т.д. В жилых домах отопление будет подано к 15 сентября.


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