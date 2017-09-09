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В Кемеровском и Прокопьевском районах за ночь случилось два пожара

09 сентября 2017 в 15:15

За прошедшую ночь в Кузбассе загорелись две бани с верандами и частный дом.

В Кемеровском районе в деревне Пугачи воспламенилась баня с верандой. Через 17 минут после поступления сообщения о возгорании на пульт дежурного огонь был полностью ликвидирован, однако за это время пламя уничтожило полностью веранду, обгорели 9 кв.м стен бани – снаружи и внутри, и обрешетка крыши.

По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения при использовании печи.

Этой же ночью сообщение о пожаре поступило в дежурную часть Прокопьевска. Здесь огонь распространился на баню, веранду и частный дом. В результате пламя повредило обрешетку крыш дома с верандой и бани, также обгорели стены этих строений.

Здесь, как пожарные выяснили предварительно, огонь возник из-за неправильной конструкции печей и дымоходов.


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