В областной столице пенсионер установил на лестничной площадке шведскую стенку

В одном из кемеровских многоквартирных домов на лестничной площадке появился тренажер – шведская стенка с турником. Идею предложил один из жителей дома, пенсионер, военный в отставке.

Изначально он хотел поставить тренажер дома для внука. Однако там оказалось мало места, да и остальным жильцам понравилась идея, они вскладчину купили этот спортивный инвентарь. Сейчас на шведской стенке занимаются местные ребята, а пенсионер учит их, как на этом тренажере «прокачать» все группы мышц.