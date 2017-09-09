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В областной столице пенсионер установил на лестничной площадке шведскую стенку

09 сентября 2017 в 15:31

В одном из кемеровских многоквартирных домов на лестничной площадке появился тренажер – шведская стенка с турником. Идею предложил один из жителей дома, пенсионер, военный в отставке.

Изначально он хотел поставить тренажер дома для внука. Однако там оказалось мало места, да и остальным жильцам понравилась идея, они вскладчину купили этот спортивный инвентарь. Сейчас на шведской стенке занимаются местные ребята, а пенсионер учит их, как на этом тренажере «прокачать» все группы мышц.


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