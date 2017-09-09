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Кемеровчанин ради сережек порвал женщине уши

09 сентября 2017 в 15:39

Теперь грабителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Жертвой любителя золота стала 44-летняя жительница областной столицы. Она шла по улице, когда на нее напал грабитель. Он отобрал смартфон, однако ему этого показалось недостаточно, и он сорвал ее серьги.

Женщине пришлось обратиться к медикам с разрывом мочек. Полицейские нашли злоумышленника. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Грабитель рассказал, что все украденное сдал в ломбард, так как хотелось выпить. Теперь в отношении его возбуждено уголовное дело.


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