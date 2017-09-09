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Междуреченцы обсуждают в сети большое количество коров в городе

09 сентября 2017 в 15:47

Один из местных жителей опубликовал в соцсети фотографии с коровами. Он говорит, что в городе их стало слишком много. Они гуляют без хозяев и пастухов, затаптывают детские площадки.

Горожане присоединились к обсуждению. Большинство согласилось, что животные не должны ходить по городу без присмотра – они не только мешают пешеходам, но и создают аварийные ситуации на дорогах.

Один из пользователей предложил забирать таких бесхозных животных на «штрафстоянку», тогда хозяева станут ответственнее. 

Фото: Вконтакте


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