Междуреченцы обсуждают в сети большое количество коров в городе

Один из местных жителей опубликовал в соцсети фотографии с коровами. Он говорит, что в городе их стало слишком много. Они гуляют без хозяев и пастухов, затаптывают детские площадки.

Горожане присоединились к обсуждению. Большинство согласилось, что животные не должны ходить по городу без присмотра – они не только мешают пешеходам, но и создают аварийные ситуации на дорогах.

Один из пользователей предложил забирать таких бесхозных животных на «штрафстоянку», тогда хозяева станут ответственнее.

Фото: Вконтакте