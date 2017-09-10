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Кузбасский Роспотребнадзор разрабатывает памятку для туристов, обращающихся в турфирмы

10 сентября 2017 в 11:40

В последние годы каждый отпускной сезон появляются сообщения об обманутых туристах, обращавшихся в турфирмы. Например, недавно в Кемерове многие местные жители, обратившиеся в туристическое агентство Golden Sun, остались не только без отпуска, но и без денег, которые отдали за путевки. Роспотребнадзор Кемеровской области разработал рекомендации, как уберечь себя от подобных ситуаций.

Памятка размещена на официальном сайте ведомства. В ней, в частности, рассказано, на что нужно обратить внимание в документах, какую информацию проверить, как вести себя при задержке рейсов и т.д.


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