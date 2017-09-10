Беловчанка погибла, выпав из окна с высоты четвертого этажа

Вчера вечером в Белове во дворе одной из многоэтажек местные жители увидели женщину, лежащую на земле. Они вызвали медиков, однако те констатировали смерть.

По предварительным данным, женщина скончалась от падения с высоты. Выяснилось, что погибшая жила в этом доме на 4 этаже. Ей было 37 лет. По всей видимости, она выпала из окна своей квартиры.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Кроме того, медики устанавливают точное время смерти.

В соцсети сегодня появилось фото с места происшествия. Большинство пользователей отреагировало негативно, отметив, что не стоило выкладывать фотографию умершего человека.

Фото: Вконтакте