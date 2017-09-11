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В Беловском районе мужчина нашел гранату времен Первой мировой

11 сентября 2017 в 09:31

По словам взрывотехников, несмотря на следы коррозии, она является боевой.

О найденном в реке Бачат боеприпасе в полицию сообщил 39-летний житель Белова. Необычная находка оказалась ручной осколочной гранатой Ф-1 французского производства времён Первой мировой войны. Боеприпас уничтожили в установленном порядке. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции совместно с Росгвардией проводят проверку, по результатам которой кузбассовцу будет выплачено вознаграждение, предусмотренное в рамках проведения областной операции «Оружие».

В полиции напоминают, что самостоятельно доставлять обнаруженные взрывоопасные вещества категорически запрещено. Об их обнаружении нужно сообщить полицейским, которые сами приедут на место. Также стоит отметить, что с начала этого года жители Кемеровской области добровольно сдали в правоохранительные органы около 400 единиц оружия и 2 800 боеприпасов. Общая сумма выплат гражданам, произведённых в рамках операции «Оружие», составила более 2 млн рублей.

Фото: ГУ МВД Кузбасса


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