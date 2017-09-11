В Кемерове из окна общежития выпал мужчина

Инцидент произошёл днём 11 сентября в Рудничном районе на улице Ногинской.

Скорую помощь вызвали жильцы общежития, увидевшие мужчину лежащим на земле возле дома. Мужчина был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него травмы, характерные при падении с высоты.

По предварительным данным, в момент падения 30-летний пострадавший находился в состоянии наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Фото: «ВКонтакте» - «Инцидент Кемерово»