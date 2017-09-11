Бездомный кузбассовец ограбил церковную лавку

Злоумышленника задержали по горячим следам.

Из павильона продажи церковной утвари церкви Святой Троицы в Белове пропал лоток с серебряными украшениями и деньги. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

Выяснилось, что к краже причастен безработный и бездомный кузбассовец. 23-летний мужчина ездил по городам региона в поисках случайных заработков. На преступление он решился в поисках денег на алкоголь. Ночью он вскрыл монтировкой окно, проник в церковь и скрылся с ценностями.

В настоящее время похищенное возвращено в церковь. Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы.