Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Бездомный кузбассовец ограбил церковную лавку

Бездомный кузбассовец ограбил церковную лавку

11 сентября 2017 в 13:50

Злоумышленника задержали по горячим следам.

Из павильона продажи церковной утвари церкви Святой Троицы в Белове пропал лоток с серебряными украшениями и деньги. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

Выяснилось, что к краже причастен безработный и бездомный кузбассовец. 23-летний мужчина ездил по городам региона в поисках случайных заработков. На преступление он решился в поисках денег на алкоголь. Ночью он вскрыл монтировкой окно, проник в церковь и скрылся с ценностями.

В настоящее время похищенное возвращено в церковь. Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы.


Читайте также

Content inx960x640 2
Беловчанка погибла, выпав из окна с высоты четвертого этажа
Content 47132983
На трассе в Кузбассе ВАЗ вылетел с дороги, водитель погиб
Content
В Беловском районе мужчина нашел гранату времен Первой мировой
Content byw
В Кемерове из окна общежития выпал мужчина

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?