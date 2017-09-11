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В Кузбассе мать избивала первоклассника за плохую учёбу

11 сентября 2017 в 15:16

В ближайшее время 27-летнюю жительницу Кировского района Кемерова осудят за издевательства над сыном.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что трое малолетних детей находятся в квартире одни уже несколько дней. Выяснилось, что родители отправились распивать алкоголь.

После того, как детей поместили в специальное учреждение, старший мальчик рассказал, что мама часто его била за провинности и не кормила. Поводом для избиений нередко служила плохая успеваемость сына в школе.

В ходе проверки сведения подтвердились. По словам правоохранителей, обвиняемая не интересовалась учебным процессом и не проверяла домашние задания ребенка. Часто в доме не было даже продуктов питания, и мальчик ходил в школу голодный.

Стоит отметить, что обвиняемая не стала отрицать своей вины и сотрудничала со следствием. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» и  «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». 


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