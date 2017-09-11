Киселевчанин изнасиловал свою 8-летнюю дочь

По версии следствия, с января по март этого года мужчина угрожал дочери ножом и совершал насильственные действия сексуального характера.

Девочка побоялась кому-либо рассказать об этом. Однако в мае 30-летний обвиняемый попался в поле зрения правоохранителей при покупке наркотиков и в беседе с полицейскими сам рассказал о преступлениях, совершённых им в отношении дочери. Факт совершения в отношении девочки насильственных преступлений подтвердился в ходе следственных действий, по ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу..

В настоящее время в отношении горожанина возбуждено несколько уголовных дел. В ближайшее время кузбассовец предстанет перед судом.