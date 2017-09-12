В Кузбассе задержан мужчина, открывший стрельбу на ФПК

Напомним, инцидент произошел около 22:30 31 августа. Неизвестный несколько раз выстрелил в 25-летнего кемеровчанина. В результате пострадавший был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

Известно, что сотрудники кемеровской полиции задержали подозреваемого. Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и в результате задержали 30-летнего местного жителя, который оказался одним из знакомых потерпевшего.

Выяснилось, что между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз выстрелил в приятеля. Затем он сам вызвал пострадавшему скорую и скрылся.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Изъятое у него оружие направлено на экспертизу.

Фото: "Инцидент Кемерово" - "ВКонтакте"