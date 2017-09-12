В Кемерове стартует отопительный сезон

Глава города Кемерово Илья Середюк подписал соответствующее постановление.

Так, уже завтра, 13 сентября, тепло появится в больницах, школах, детсадах и учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. А с 15 сентября поэтапно начнётся подключение многоквартирных домов и других потребителей.

Как сообщили в администрации, сначала отопление появится в Рудничном районе, Кедровке, Промышлённовском, Ягуновском, Пионере и Лесной Поляне. Затем отопление запустят в микрорайонах Южном и ФПК, посёлках РТС, Предзаводской, Кировском районе. Следующим этапом станет включением систем отопления в заискитимской части Центрального района, Ленинском, посёлках Суховском, Металлплощадка.

Пуск будет производиться в течение нескольких дней, потому кемеровчан предупреждают, что тепло появится не сразу - для этого может понадобиться двое-трое суток.

В городе работают «горячие линии» по вопросам теплоснабжения:

Центральный район — 75-66-67;

Ленинский район — 51-84-33;

Заводский район — 75-28-50;

Рудничный район — 64-15-72;

Кировский район — 25-55-76; 25-55-59

ж. р. Ягуновский, Пионер — 32-13-33;

ж. р. Кедровка, Промышленновский — 69-24-84;

ж. р. Лесная Поляна — 77-39-12, 77-39-33.

Кроме этого, граждане могут обратиться в МБУ «Жилкомцентр» по телефону: 31-23-32 или Кемеровскую службу спасения: 77-05-05.