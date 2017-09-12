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На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП: погиб 21-летний водитель

12 сентября 2017 в 13:50

Авария случилась в 23:15 11 сентября на третьем километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Полысаево.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Lacetti, двигавшийся со стороны Полысаева в сторону Ленинска-Кузнецкого, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги и врезался в дерево.

Известно, что в результате травм, полученных при столкновении, 21-летний водитель иномарки скончался.  

В ГИБДД еще раз призвали кузбассовцев соблюдать скоростной режим и выбирать скорость движения в соответствии с видимостью и погодными условиями.


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