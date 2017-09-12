В Абаканском суде начались слушания по делу Мовшина

Сегодня, 12 сентября, в Абаканском городском суде началось первое судебное заседание по уголовному делу о ДТП с экс-главой кузбасского ГИБДД Юрием Мовшиным.

В деле участвуют два государственных обвинителя, два адвоката со стороны потерпевших. Стоит отметить, что со стороны обвиняемого заявлено четыре защитника, однако пока на заседании присутствовали только двое.

Как отметил адвокат потерпевшей стороны, процесс начался без сбоев. Было объявлено обвинительное заключение, прошел опрос потерпевших. Они подали гражданские иски о причинении морального вреда. Во второй половине дня будут представлены письменные доказательства по делу, а также назначен день следующего судебного разбирательства, на котором уже заслушают свидетелей.

Напомним, резонансная авария, унесшая жизни нескольких человек, произошла 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово – Яшкино. По версии обвинения, по вине Юрия Мовшина, управлявшего Toyota Land Cruiser 200, погибли четыре пассажирки Toyota Premio. Известно, что в зале суда обвиняемый не признал своей вины.