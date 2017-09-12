В Кузбассе появилась ещё одна охраняемая территория

Новой особо охраняемой природной территорией регионального значения стал государственный комплексный природный заказник «Бачатские сопки», расположенный на территории Белова и Беловского района.

Статус позволяет ограничить хозяйственную деятельность в заказнике, включая запрет на добычу полезных ископаемых и размещение отходов производства.

Бачатские сопки являются вторым по величине в Кузбассе островком степного ландшафта после Караканского хребта. Площадь 22-й ООПТ составляет 709 гектаров. Стоит отметить, что здесь находится большой массив ковыльно-разнотравных и различные варианты петрофитных степей. В составе растительных сообществ участвуют 14 видов растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области. Зарегистрировано произрастание крупных популяций лука Водопьяновой, качима Патрена, ковыля перистого, ковыля Залесского, а также копеечника Турчанинова, желтушника алтайского, лапчатки изящнейшей.

Кроме того, на территории заказника обитают редкие и исчезающие беспозвоночные животные: корнежил ребристый, усач люцерновый, аполлон обыкновенный, бархатница брисеида, занесённые в Красные книги Российской Федерации и Кемеровской области.

Шефство над новой охраняемой территорией поручили Старобачатской средней школе.

Фото: администрация Кемеровской области