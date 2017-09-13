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Стала известна дата следующего заседания по делу Мовшина

13 сентября 2017 в 09:40

Вчера, 12 сентября, состоялось первое заседание по уголовному делу о резонансном ДТП с Юрием Мовшиным.

На заседании было оглашено обвинительное заключение и допрошены стороны, в конце дня Абаканский городской суд назначил даты следующих заседаний – они состоятся ровно через неделю, 19 и 20 сентября. В ходе слушаний планируется допросить свидетелей.

Расписание составлено с учётом места жительства фигуранта, потерпевших и свидетелей, ведь всем приходится ездить в Абакан из соседних регионов. Также заседания планируют провести 27 и 28 сентября.


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