Стала известна дата следующего заседания по делу Мовшина

Вчера, 12 сентября, состоялось первое заседание по уголовному делу о резонансном ДТП с Юрием Мовшиным.

На заседании было оглашено обвинительное заключение и допрошены стороны, в конце дня Абаканский городской суд назначил даты следующих заседаний – они состоятся ровно через неделю, 19 и 20 сентября. В ходе слушаний планируется допросить свидетелей.

Расписание составлено с учётом места жительства фигуранта, потерпевших и свидетелей, ведь всем приходится ездить в Абакан из соседних регионов. Также заседания планируют провести 27 и 28 сентября.