В Топкинском районе произошло смертельное ДТП

12 сентября на кузбасской трассе Р-255 Audi A6 и Chevrolet Niva. В результате аварии погиб один человек, ещё двое травмированы.

Предварительно известно, что виновником столкновения стал водитель Audi. Он начал обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии. В результате иномарка столкнулась со встречным автомобилем Chevrolet.

Виновник ДТП и пассажирка Chevrolet получили травмы различной степени тяжести. Водитель Chevrolet Niva скончался.

По факту ДТП ведется проверка.