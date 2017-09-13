В Топкинском районе произошло смертельное ДТП

12 сентября на кузбасской трассе Р-255 Audi A6 и Chevrolet Niva. В результате аварии погиб один человек, ещё двое травмированы.
Предварительно известно, что виновником столкновения стал водитель Audi. Он начал обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии. В результате иномарка столкнулась со встречным автомобилем Chevrolet.
Виновник ДТП и пассажирка Chevrolet получили травмы различной степени тяжести. Водитель Chevrolet Niva скончался.
По факту ДТП ведется проверка.
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