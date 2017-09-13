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В Кемерове массово эвакуированы административные здания и школы

13 сентября 2017 в 14:46

Днём, 13 сентября, в социальных сетях появились сообщения об эвакуации сразу нескольких административных зданий и образовательных учреждений.

По словам очевидцев, в областном центре уже эвакуировали людей из здания городской администрации, обоих вокзалов, ТРК «Гринвич», магазина «Вселенная» на улице Марковцева, рынка "Привоз" и поликлиники №5, а так же ряда образовательных учреждений: школ №№10, 34, 74 и 94.

По предварительной версии, эвакуация может быть связана с учениями, которые на этой неделе проходят в разных городах страны. Официальной информации о происходящем пока нет.

 

Фото: "Инцидент-Кемерово" - "ВКонтакте"


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