В Кемерове массово эвакуированы административные здания и школы

Днём, 13 сентября, в социальных сетях появились сообщения об эвакуации сразу нескольких административных зданий и образовательных учреждений.

По словам очевидцев, в областном центре уже эвакуировали людей из здания городской администрации, обоих вокзалов, ТРК «Гринвич», магазина «Вселенная» на улице Марковцева, рынка "Привоз" и поликлиники №5, а так же ряда образовательных учреждений: школ №№10, 34, 74 и 94.

По предварительной версии, эвакуация может быть связана с учениями, которые на этой неделе проходят в разных городах страны. Официальной информации о происходящем пока нет.

Фото: "Инцидент-Кемерово" - "ВКонтакте"