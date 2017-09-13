Центр Кемерова перекроют на два дня из-за студенческого парада

Временные ограничения на парковку и движение автомобилей будут действовать 15 и 16 сентября.

Так, с 18:00 15 сентября до 14:00 16 сентября будет запрещена парковка автомобилей на участке улицы Мичурина от улицы Красноармейской до улицы Васильева.

Кроме того, непосредственно в день проведения мероприятия, 16 сентября, с 9:00 до 12:00 этот участок будет полностью закрыт для движения транспорта.

Как сообщили в центре организации дорожного движения Кемерова, ограничения связаны с проведением студенческого парада. Водителей просят учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты.