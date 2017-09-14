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Кузбассовец ударил нежеланного гостя топором и отправил восвояси

14 сентября 2017 в 09:31

Убийство произошло в  Тисульском районе.

По версии следствия, во время дружеского застолья один из участников посиделок стал вызывающе себя вести и провоцировать присутствующих на конфликт. Хозяин дачи, на которой компания распивала спиртные напитки, вывел гостя на улицу и попросил уйти. Просьба оскорбила приятеля, и тот кинулся в драку. В ходе потасовки хозяин застолья несколько раз ударил разбушевавшегося гостя по голове обухом топора, затем умыл его лицо от крови и показал, в какую сторону ему уходить.

Далеко уйти пострадавший не смог, возле соседнего участка он скончался. Через день его тело обнаружил обвиняемый. Он тщательно вымыл топор, чтобы избавится от улик, и затем попросил супругу вызвать полицию. Несмотря на это, мужчина попал под подозрение по совокупности доказательств и свидетельских показаний.

В настоящее время обвиняемый признал вину,  уголовное дело в отношении него направлено в суд.


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