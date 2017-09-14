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В Гурьевске молодой человек изнасиловал взрослую женщину в ходе застолья

14 сентября 2017 в 10:33

Женщина решила подышать свежим воздухом, однако побыть в одиночестве ей не удалось.

Следствием установлено, что в июне этого года 20-летний осужденный распивал спиртные напитки в компании знакомых. Здесь же присутствовала 41-летняя соседка. В какой-то момент женщина вышла на улицу, и парень последовал за ней. Он схватил потерпевшую за волосы, силой отвел в баню и совершил в отношении нее насильственное преступление сексуального характера. Когда жертве удалось вырваться, она рассказала о произошедшем родственникам, которые и обратились в правоохранительные органы.

Молодой человек был задержан. Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием. За изнасилование суд приговорил кузбассовца к 2 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.


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