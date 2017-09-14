В Топкинском районе иномарка сбила трех женщин

ДТП произошло 13 сентября на автодороге Р-255 в районе дома №4 по улице Кравченко.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель ВАЗ-2115. Он не выбрал безопасную скорость до попутной Toyota Corolla и столкнулся с ней, когда машина остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. иномарка продвинулась вперед и совершила наезд на трёх пешеходов.

В результате три женщины 1972, 1973 и 1976 гг. рождения, переходившие дорогу по нерегулируемому переходу, получили травмы различной степени тяжести.