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Сотрудница банка за неделю похитила 1 млн рублей у клиентов

14 сентября 2017 в 14:35

В Ленинске-Кузнецком за 8 дней со счетов клиентов одного из банков пропало более 1 100 000 рублей.

В ходе расследования было установлено, что к краже причастна 35-летняя сотрудница учреждения. Используя служебное положение, с помощью мобильного сервиса обслуживания клиентов, незаконно подключённого к нескольким счетам, она похищала деньги их владельцев.

В отношении экс-сотрудницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». «Предприимчивой» жительницы Кузбасса грозит до 10 лет лишения свободы.


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