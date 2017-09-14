Сотрудница банка за неделю похитила 1 млн рублей у клиентов

В Ленинске-Кузнецком за 8 дней со счетов клиентов одного из банков пропало более 1 100 000 рублей.

В ходе расследования было установлено, что к краже причастна 35-летняя сотрудница учреждения. Используя служебное положение, с помощью мобильного сервиса обслуживания клиентов, незаконно подключённого к нескольким счетам, она похищала деньги их владельцев.

В отношении экс-сотрудницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». «Предприимчивой» жительницы Кузбасса грозит до 10 лет лишения свободы.