В ближайшие выходные в Кузбассе потеплеет

Температура повысится благодаря прохождению тёплому атмосферному фронту.

Так, в пятницу, 15 сентября, температура воздуха днем составит +13…+18°С, ночью +2…+7°С. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер юго-западный с порывами до 14-19 м/с.

В субботу сохранится вероятность осадков в виде дождя. Днём +15…+20°С, ночью около +5°С. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье температура останется в тех же пределах: днем +13…+18°С, ночью +5…+10°С. Ветер юго-восточный. Местами также возможны небольшие дожди.