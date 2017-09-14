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В ближайшие выходные в Кузбассе потеплеет

14 сентября 2017 в 16:17

Температура повысится благодаря прохождению тёплому атмосферному фронту.

Так,  в пятницу, 15 сентября, температура воздуха днем составит +13…+18°С, ночью +2…+7°С. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер юго-западный с порывами до 14-19 м/с.

В субботу сохранится вероятность осадков в виде дождя. Днём +15…+20°С, ночью около +5°С. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье температура останется в тех же пределах: днем +13…+18°С, ночью +5…+10°С. Ветер юго-восточный. Местами также возможны небольшие дожди.


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