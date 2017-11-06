В Прокопьевске при пожаре в бане погиб мужчина

Происшествие случилось в пятницу поздним вечером. В частном доме произошло возгорание на летней кухне и в бане. Семь сотрудников МЧС с двумя единицами техники полностью ликвидировали пожар в течение 18 минут после поступления сигнала.

Когда огонь был потушен, в бане было найдено тело 53-летнего мужчины. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.