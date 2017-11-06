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В Прокопьевске при пожаре в бане погиб мужчина

06 ноября 2017 в 11:20

Происшествие случилось в пятницу поздним вечером. В частном доме произошло возгорание на летней кухне и в бане. Семь сотрудников МЧС с двумя единицами техники полностью ликвидировали пожар в течение 18 минут после поступления сигнала.

Когда огонь был потушен, в бане было найдено тело 53-летнего мужчины. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.


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