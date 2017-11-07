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В Кузбассе из окна пятого этажа выпрыгнула женщина

07 ноября 2017 в 09:19

Смертельный инцидент произошел около 15:20 5 ноября в Новокузнецке на улице Транспортной.

42-летняя местная жительница упала из окна 5-го этажа многоквартирного дома. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, однако к прибытию медиков женщина скончалась. Прибывшие врачи диагностировали смерть потерпевшей от полученных травм.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают детали происшествия. Следователи полагают, что женщина покончила с собой. 


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