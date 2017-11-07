В Кузбассе из окна пятого этажа выпрыгнула женщина

Смертельный инцидент произошел около 15:20 5 ноября в Новокузнецке на улице Транспортной.

42-летняя местная жительница упала из окна 5-го этажа многоквартирного дома. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, однако к прибытию медиков женщина скончалась. Прибывшие врачи диагностировали смерть потерпевшей от полученных травм.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают детали происшествия. Следователи полагают, что женщина покончила с собой.