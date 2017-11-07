Неизвестные подожгли два авто на ФПК в Кемерове

Утром 7 ноября на улице Свободы в Кемерове неизвестные злоумышленники подожгли две иномарки – Lexus RX300 и Volkswagen Touareg.
Сигнал о возгорании в автомобилях поступил в дежурную часть МЧС Кузбасса в 07:40.
Как сообщили в ГУ МЧС Кузбасса, ликвидировать огонь удалось в 07:48. На месте работали семь пожарных и две единицы техники.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все детали события. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог.
Фото: «Инцидент Кемерово»
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