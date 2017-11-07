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Кемеровчанка с ребенком напала на молодого человека (видео)

07 ноября 2017 в 14:41

Видео ночной разборки пары выложил в сеть житель областного центра.

По словам очевидца, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября. На кадрах видно, как девушка бросается с кулаками на молодого человека, а тот уклоняется и старается отойти от рассерженной возлюбленной.

На протяжении всей разборки кемеровчанка держит за руку ребенка. Малыш еле поспевает за разбушевавшейся матерью.

Такое поведение матери возмутило пользователей, просмотревших видео.  Некоторые из прокомментировавших видео, выразили надежду на то, что правоохранители не оставят инцидент без внимания.

Видео: «Инцидент Кемерово»


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