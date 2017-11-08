Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Жители Кировского района Кемерова остались без ...

Жители Кировского района Кемерова остались без холодной воды из-за аварии

08 ноября 2017 в 08:33

Без холодного водоснабжения остались жители трех многоквартирных домов по улице 40 лет Октября. О гигантской луже у дома №17 сообщили коммунальщикам местные жители.

На место аварии вместе с представителями Кемвода выезжал заместитель главы города Сергей Лысенко. Жители были оповещены о сложившейся ситуации, на время ремонтных работ организован подвоз воды.

При помощи спецоборудования было обнаружено повреждение на участке водовода диаметром 200 мм. Работы осложнило наличие асфальтного покрытия и шести кабельных линий в районе повреждения трубы.

Известно, что на месте работали семь единиц техники и шесть человек. В настоящее время причины аварии устранены.

Фото: "Инцидент Кемерово"


Читайте также

Content 4
В массовом ДТП погиб водитель малолитражки (видео)
Content 5
Юбилейная монета выпущена к 400-летию Новокузнецка
Content 1
Кемеровчанин хотел преподнести возлюбленной шубу и угодил за решетку
Content
Кемеровчанка пырнула ножом в живот ухажера, настаивавшего на интимной близости

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?