Жители Кировского района Кемерова остались без холодной воды из-за аварии

Без холодного водоснабжения остались жители трех многоквартирных домов по улице 40 лет Октября. О гигантской луже у дома №17 сообщили коммунальщикам местные жители.

На место аварии вместе с представителями Кемвода выезжал заместитель главы города Сергей Лысенко. Жители были оповещены о сложившейся ситуации, на время ремонтных работ организован подвоз воды.

При помощи спецоборудования было обнаружено повреждение на участке водовода диаметром 200 мм. Работы осложнило наличие асфальтного покрытия и шести кабельных линий в районе повреждения трубы.

Известно, что на месте работали семь единиц техники и шесть человек. В настоящее время причины аварии устранены.

Фото: "Инцидент Кемерово"