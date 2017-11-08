Жители Кировского района Кемерова остались без холодной воды из-за аварии

Без холодного водоснабжения остались жители трех многоквартирных домов по улице 40 лет Октября. О гигантской луже у дома №17 сообщили коммунальщикам местные жители.
На место аварии вместе с представителями Кемвода выезжал заместитель главы города Сергей Лысенко. Жители были оповещены о сложившейся ситуации, на время ремонтных работ организован подвоз воды.
При помощи спецоборудования было обнаружено повреждение на участке водовода диаметром 200 мм. Работы осложнило наличие асфальтного покрытия и шести кабельных линий в районе повреждения трубы.
Известно, что на месте работали семь единиц техники и шесть человек. В настоящее время причины аварии устранены.
Фото: "Инцидент Кемерово"
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