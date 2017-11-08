«Бонни» из Ленинска-Кузнецкого сдала своего «Клайда» из-за ссоры

Местная жительница рассказала бойцам Росгвардии, что пока она была на работе, из ее дома был похищен ЖК-телевизор. По словам женщины, вор вытащил технику через разбитое окно.

Потерпевшая пояснила, что по пути с работы женщина видела, как от её дома отъезжал автомобиль, в котором находился её 45-летний приятель, однако не сразу придала значение этому обстоятельству. По пути к месту жительства подозреваемого экипаж получил сообщение, что в подъезде жилого дома избита женщина. На месте происшествия, правоохранители обнаружили 38-летнюю местную жительницу со следами побоев на лице. Она призналась, что вместе с приятелем участвовала в хищении телевизора из частного дома, и рассказала, что украденную вещь ее возлюбленный сдал в ломбард.

Во время кражи женщина ждала подельника в такси. По дороге в ломбард пара поругалась, мужчина несколько раз ударил сообщницу кулаком по лицу, а после высадил и в одиночку отправился сбывать похищенное.

Этим же вечером 45-летний злоумышленник был задержан, он признался в содеянном.