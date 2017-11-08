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Труп 21-летнего парня нашли на обочине в Анжеро-Судженска

08 ноября 2017 в 11:35

Тело молодого человека было обнаружено 3 ноября. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Как сообщили в следственном комитете, на теле нет признаков насильственной смерти. Точную причину гибели кузбассовца установит судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время личность погибшего установлена. Известно, что его звали Сергеем, и он учился в местном горном техникуме.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.


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