Пенсионер погиб при пожаре в Прокопьевске

Тело 68-летнего мужчины было обнаружено на кровати после тушения частного жилого дома.

Днем 7 ноября в Прокопьевске загорелись жилой дом и веранда.

Когда пожарные прибыли, крыша дома и веранда горели открытым пламенем, из окон дома шёл дым. В результате сгорели обрешётка крыши дома и веранда на площади 54 квадратных метра, а также стены, мебель и вещи в доме на площади 40 квадратных метров.

Уже после тушения в доме был обнаружен труп хозяина жилища. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели мужчины. Как сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу разбираются компетентные органы. Предварительной причиной возгорание названа неосторожность при курении.