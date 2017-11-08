Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Пенсионер погиб при пожаре в Прокопьевске

Пенсионер погиб при пожаре в Прокопьевске

08 ноября 2017 в 13:37

Тело 68-летнего мужчины было обнаружено на кровати после тушения частного жилого дома.

Днем 7 ноября в Прокопьевске загорелись жилой дом и веранда.

Когда пожарные прибыли, крыша дома и веранда горели открытым пламенем, из окон дома шёл дым. В результате сгорели обрешётка крыши дома и веранда на площади 54 квадратных метра, а также стены, мебель и вещи в доме на площади 40 квадратных метров.

Уже после тушения в доме был обнаружен труп хозяина жилища. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели мужчины. Как сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу разбираются компетентные органы. Предварительной причиной возгорание названа неосторожность при курении.

 


Читайте также

Content 4
В массовом ДТП погиб водитель малолитражки (видео)
Content 5
Юбилейная монета выпущена к 400-летию Новокузнецка
Content 1
Кемеровчанин хотел преподнести возлюбленной шубу и угодил за решетку
Content
Кемеровчанка пырнула ножом в живот ухажера, настаивавшего на интимной близости

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?