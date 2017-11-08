Тройное ДТП с участием скорой помощи произошло в Новокузнецке

ДТП произошло 7 ноября на Кузнецком мосту. Около 21:35 здесь столкнулись Toyota Allion, ВАЗ-2114 и «Газель» (скорая помощь).

Предварительно установлено, что водитель Toyota не справился с управлением, допустил занос машины и столкнулся со встречной «Газелью». От удара автомобиль скорой помощи врезался в попутный ВАЗ. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель Toyota, водитель скорой помощи, а также три его пассажира — врач, фельдшер и санитар.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства аварии.