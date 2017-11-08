Легковушка въехала в КамАЗ на заснеженной кузбасской трассе

Авария произошла вечером 7 ноября на восьмом километре трассы Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. В ДТП пострадали три человека.

По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость движения, не учёл погодные условия — во время совершения ДТП шёл снегопад — и врезался в стоящий автомобиль КамАЗ.

В результате столкновения травмы получил 28-летний водитель легкового авто – он направлен на стационарное лечение. Его пассажиры - 26-летний молодой человек и 31-летняя женщина – в госпитализации не нуждаются, им назначено амбулаторное лечение. Водитель КамАЗа не пострадал.