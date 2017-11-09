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В Кузбассе невменяемый юноша совершил целую серию краж

09 ноября 2017 в 09:27

17-летний подросток обвиняется в совершении нескольких корыстно-имущественных преступлений.

По версии следствия, летом этого года парень влез в дом кузбассовцев через форточку, похитил ноутбук, кроссовки и кольцо. Далее злоумышленник отправился в детский сад, надев похищенные кроссовки.

В это время хозяева обворованного жилища вернулись домой и в окно увидели сидящего на территории детсада подростка. Парень был в таких же кроссовках, какие пропали из дома.

Хозяин сам отвел воришку в отдел полиции. Тот не стал отрицать вины, однако правоохранители решили не задерживать малолетнего преступника. А уже через несколько дней юноша совершил ещё несколько краж — из салонов автомобилей подросток вытаскивал автомагнитолы, колонки и наличные деньги. В момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках расследования уголовного дела подростку проведена Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала подростка невменяемым. В настоящее время уголовное дело в отношении малолетнего серийника направлено в суд.


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