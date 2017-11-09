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На одной из кузбасских подстанций произошел пожар

09 ноября 2017 в 11:25

Возгорание случилось 8 ноября на подстанции «Новокузнецкая 500», расположенной в районе посёлка Северный Маганак. На месте происшествия работали 20 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

По данным ГУ МЧС, причиной случившегося стало загоревшееся при обслуживании трансформатора масло. Прибывшие на место пожарные провели охлаждение трансформатора и не дали огню распространиться дальше.

Отмечается, что случившееся не повлияло на работу подстанции. Энергоснабжение потребителей не нарушено.

В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются специалисты Ростехнадзора.


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