Кузбассовцы смогут пожаловаться на некачественную уборку снега

В Кемеровской области работает несколько телефонов, по которым можно обратиться, чтобы пожаловаться на плохую уборку снега. Каждое обращение в обязательном порядке будет отработано.

Так, по факту ненадлежащей уборке снега на областных трассах можно позвонить по телефону в Управление дирекции автодорог Кузбасса: 8 (3842) 36-81-83.

По муниципальным дорогам следует обращаться в диспетчерские дорожного хозяйства, которые работают в городах и районах.

А вот по поводу уборки снега во дворе, то следует звонить в свою управляющую компанию. Если же в УК не реагируют на обращения граждан и не исполняют должным образом свои обязательства, следует сообщить об этом на «горячую линию» Госжилинспекции по телефону: 8 (3842) 36-93-32. Также можно оставить обращение на сайте ГЖИ в разделе «Интернет-приёмная».

Отмечается, что каждая жалоба будет проверена, будут предприняты все меры для устранения нарушений.