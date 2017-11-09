Автоледи погибла после столкновения с автобусом на кузбасской трассе

Смертельное ДТП произошло 8 ноября на автодороге Бийск - Мартыново - Кузедеево –Новокузнецк. Водитель Nissan Bluebird столкнулась с автобусом ПАЗ, в результате аварии женщина погибла.

По предварительным данным, 42-летняя автоледи, находившаяся за рулём иномарки, не учла дорожные и погодные условия (в момент происшествия шёл снегопад), потеряла управление и выехала на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с автобусом.

Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Также в салоне находилась 28-летняя пассажирка, она получила различные травмы. Водитель автобуса и пассажиры в результате происшествия не пострадали.