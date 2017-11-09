Вынесен приговор экс-начальнику кузбасского департамента транспорта и связи

Сегодня, 9 ноября вынесли приговор бывшему начальнику департамента транспорта и связи Кемеровской области. Петр Шикалев приговорен к реальному тюремному заключению.

Установлено, что с сентября по ноябрь 2016 года чиновник обманом украл 581 000 рублей, принадлежавших пассажирским автотранспортным предприятиям.

По указанию 36-летнего чиновника его подчиненные направили эту сумму на оплату фиктивных договоров и счетов на поставку металлических труб. По факту продукцию в автотранспортные предприятия не поставляли, это даже не планировалось. После того, как предприятия перечислили деньги на счёт указанной в счетах организации, её руководитель передал деньги Шикалеву. При этом бывший начальник ведомства обманул как руководителя фирмы, так и своих подчиненных и руководителей предприятий, сказав им, что деньги будут потрачены на служебные цели.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».

9 ноября суд признал Петра Шикалева виновным и назначил наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также экс-чиновник на 2 года лишён права занимать определённые должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.