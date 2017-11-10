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Сегодня в Кемерово приезжает Дед Мороз

10 ноября 2017 в 09:25

Сегодня в областную столицу приедет Дед Мороз. Сказочный волшебник встретится с детьми, оставшимися без попечения родителей, и познакомится с Кузбассом.

Кемерово станет пятым городом, который посетит Дед Мороз в рамках всероссийского предновогоднего тура. Вместе с главным дедушкой страны в столицу Кемеровской области приедет член жюри детского танцевального проекта «Ты супер! Танцы» Евгений Папунаишвили. Вместе они посетят детский дом №2, поздравят детей-воспитанников и ребят из местного танцевального коллектива «СТЕП». В качестве подарка Евгений Папунаишвили даст детям мастер-класс, а Дед Мороз привезёт с собой сотни конфет-леденцов и всевозможных игрушек, о которых просили самые маленькие кемеровчане в своих письмах.

Гости также посетят «Хаски-Лэнд». Дед Мороз и известный танцор пробудут в Кемерове два дня.


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