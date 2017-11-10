Суд вновь продлил срок ареста экс-главы СУ СК Кузбасса

Срок ареста бывшего главного следователя Кемеровской области Сергея Калинкина продлили до 13 февраля.

Напомним, что экс-руководитель ведомства обвиняется в вымогательстве акций разреза «Инской», превышении должностных полномочий и получении взяток в виде двух автомобилей BMW X5 общей стоимостью 10 миллионов рублей.

В ходе очередного судебного заседания адвокаты обвиняемого просили избрать для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Новосибирский областной суд удовлетворил ходатайство следователей, согласованное с главой СКР Александром Бастрыкиным, и продлил срок ареста еще на 3 месяца.

Ранее суд продлевал арест Калинкина также на 3 месяца, его срок истекает 13 ноября.