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Суд вновь продлил срок ареста экс-главы СУ СК Кузбасса

10 ноября 2017 в 11:17

Срок ареста бывшего главного следователя Кемеровской области Сергея Калинкина продлили до 13 февраля.

Напомним, что экс-руководитель ведомства обвиняется в вымогательстве акций разреза «Инской», превышении должностных полномочий и получении взяток в виде двух автомобилей BMW X5 общей стоимостью 10 миллионов рублей.

В ходе очередного судебного заседания адвокаты обвиняемого просили избрать для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Новосибирский областной суд удовлетворил ходатайство следователей, согласованное с главой СКР Александром Бастрыкиным, и продлил срок ареста еще на 3 месяца.

Ранее суд продлевал арест Калинкина также на 3 месяца, его срок истекает 13 ноября.


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