Кемерово стал лидером по вводу жилья в Кузбассе

Всего с начала года на территории Кемеровской области было построено 10412 квартир. Согласно выполненным планам застройки, лидером по темпу ввода жилья стала столица Кузбасса - план по новостройкам здесь перевыполнили на 34%.

На втором месте жилищного рейтинга Полысаево. Здесь также план перевыполнен на 32%, бронза досталась Анжеро-Судженску. Показатель ввода в эксплуатацию новостроек здесь превысил запланированный на 16%.

Ленинск-Кузнецкий (14%), Междуреченск (7%) и Мыски (3%) расположились на четвертом, пятом и шестом месте соответственно.

Выявил составленный рейтинг и аутсайдеров. Так, меньше всего жилья было построено в поселке Краснобродский (всего 17% от запланированного). Также не справились с задачей по новостройкам в Яйском районе (29% от плана), Тайге (36%) и Крапивинском районе (43%).