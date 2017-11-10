Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кемерово стал лидером по вводу жилья в Кузбассе

Кемерово стал лидером по вводу жилья в Кузбассе

10 ноября 2017 в 12:45

Всего с начала года на территории Кемеровской области было построено 10412 квартир. Согласно выполненным планам застройки, лидером по темпу ввода жилья стала столица Кузбасса - план по новостройкам здесь перевыполнили на 34%.

На втором месте жилищного рейтинга Полысаево. Здесь также план перевыполнен на 32%, бронза досталась Анжеро-Судженску. Показатель ввода в эксплуатацию новостроек здесь превысил запланированный на 16%.

Ленинск-Кузнецкий (14%), Междуреченск (7%) и Мыски (3%) расположились на четвертом, пятом и шестом месте соответственно.

Выявил составленный рейтинг и аутсайдеров. Так, меньше всего жилья было построено в поселке Краснобродский (всего 17% от запланированного). Также не справились с задачей по новостройкам в Яйском районе (29% от плана), Тайге (36%) и Крапивинском районе (43%).


Читайте также

Content 4
В массовом ДТП погиб водитель малолитражки (видео)
Content 5
Юбилейная монета выпущена к 400-летию Новокузнецка
Content 1
Кемеровчанин хотел преподнести возлюбленной шубу и угодил за решетку
Content
Кемеровчанка пырнула ножом в живот ухажера, настаивавшего на интимной близости

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?