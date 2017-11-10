В Юрге минивэн сбил ребенка на переходе

ДТП произошло вечером 9 ноября напротив дома №18 по проспекту Победы.

В Юрге сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадала 13-летняя девочка. ДТП случилось в четверг, 9 ноября.

По предварительным данным, водитель Honda Odyssey наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.