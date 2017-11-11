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В Кузбассе внепланово проверяют общественный транспорт

11 ноября 2017 в 10:06

Вчера в регионе начались проверки троллейбусов, трамваев и автобусов, перевозящих пассажиров. Важный фактор при перевозке жителей региона – безопасность. Поэтому в первую очередь проверяющие обращают внимание на исправность систем элекстроснабжения, наличие средств пожаротушения и прочее.

Проверки начались в пятницу в Кемеровской элекстротранспортной компании. Проверяющие – работники областного департамента транспорта и связи и специалисты автотранспортных предприятий.


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