В Кузбассе внепланово проверяют общественный транспорт

Вчера в регионе начались проверки троллейбусов, трамваев и автобусов, перевозящих пассажиров. Важный фактор при перевозке жителей региона – безопасность. Поэтому в первую очередь проверяющие обращают внимание на исправность систем элекстроснабжения, наличие средств пожаротушения и прочее.

Проверки начались в пятницу в Кемеровской элекстротранспортной компании. Проверяющие – работники областного департамента транспорта и связи и специалисты автотранспортных предприятий.