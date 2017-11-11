В Драмтеатре Кемерова пройдут спектакли театра Великого Новгорода

Показы спектаклей состоятся в рамках обменных гастролей. Они стартуют с воскресенья, 12 ноября. Новгородцы покажут кемеровским зрителям четыре постановки. Для юных зрителей кемеровской драмы пройдет спектакль «Зимняя сказка». Постановка с более высоким возрастным цензом – «Опасные тетки». Оба показа состоятся 12 ноября.

13 ноября новгородские актеры представят спектакль «Дон Жуан. Версия». 14 ноября – завершающий спектакль гастролей «Не оставляйте женщину одну».

В свою очередь кемеровчане привезли в Великий Новгород так же четыре постановки. «Записки из Мертвого дома» по пьесе великого русского классика завершат в Новгороде театральный фестиваль по произведениям Достоевского. Новгородцы также увидят полюбившиеся кемеровским зрителям спектакли «Шикарная свадьба», презентованное зрителям в прошлом сезоне «Доходное место» и детский спектакль «Маша и Медведь».

Фото: Кемеровский театр драмы