Для реализации «Легкого наземного метро» в Новокузнецке обновят трамвайные рельсы

В южной столице региона к 400-летию города готовятся запустить проект «Легкое наземное метро» - это современные трамваи, которые позволят оперативнее передвигаться по городу. Для того, чтобы запускать первые скоростные трамваи, будут обновлены рельсы в городе.

Первоначально замена рельсов планируется в Кузнецком районе города. Уже сейчас подготовлено больше 150 тонн рельсов, которые произведены в компании «ЕВРАЗ». Ремонтные работы, по планам, начнутся уже весной следующего года.