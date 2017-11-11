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Для реализации «Легкого наземного метро» в Новокузнецке обновят трамвайные рельсы

11 ноября 2017 в 16:00

В южной столице региона к 400-летию города готовятся запустить проект «Легкое наземное метро» - это современные трамваи, которые позволят оперативнее передвигаться по городу. Для того, чтобы запускать первые скоростные трамваи, будут обновлены рельсы в городе.

Первоначально замена рельсов планируется в Кузнецком районе города. Уже сейчас подготовлено больше 150 тонн рельсов, которые произведены в компании «ЕВРАЗ». Ремонтные работы, по планам, начнутся уже весной следующего года.


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